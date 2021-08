Quintana di Ascoli, vince Gubbini per Porta Tufilia

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 02 AGO - Il cavaliere di Foligno Massimo Gubbini ha vinto per il sestiere di Porta Tufilla la giostra della Quintana corsa ieri pomeriggio ad Ascoli Piceno in onore di Sant'Emidio, patrono della città. In sella a Trentino, purosangue inglese di otto anni, Gubbini con 2.084 punti ha preceduto Luca Innocenzi di Porta Solestá (1.996), Pierluigi Chicchini di Sant'Emidio (1.994), Mattia Zannori di Porta Maggiore (1.788), Nicholas Leonetti della Piazzarola (1.756) e Lorenzo Melosso di Porta Romana (1.154). Il torneo cavalleresco è stato preceduto dal corteo in costumi del Quattrocento che ha attraversato il centro cittadino nel corso di un pomeriggio caratterizzato da temperature molto elevate. (ANSA).