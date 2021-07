Covid: picco 162 nuovi casi nelle Marche, 21 ricoverati (+5)

(ANSA) - ANCONA, 28 LUG - Picco di positivi al covid nelle Marche nell'ultima giornata: sono 162 su 1.616 tamponi nel percorso diagnostico screening (positività 10%) con un tasso di incidenza di 45,35 su 100mila abitanti. salgono anche i ricoverati, 21 (+5), di cui 4 in terapia intensiva. Non ci sono stati nuovi decessi e il totale resta fermo a 3.039. Sono 41 i casi in provincia di Pesaro Urbino, 39 in quella di Ancona, 34 in quella di Macerata, 20 in quella di Ascoli Piceno, 15 in quella di Fermo, 13 fuori regione. Sono 3.019 i tamponi analizzati complessivamente: 1.616 nel percorso diagnostico screening (di cui 516 dello screening con tampone antigenico con 23 positivi da sottoporre a tampone molecolare) e 1.403 del percorso guariti. I 162 nuovi casi comprendono 25 soggetti sintomatici, 42 contatti domestici, 38 contatti stretti di casi positivi, 12 contatti in ambiente di vita/socialità, 8 contatti in setting lavorativo, 4 casi extra regione, e sono ben 33 in casi per i quali sono in corso approfondimenti epidemiologici.

dei 21 ricoverati negli ospedali marchigiani, 4 sono in intensiva (invariato su ieri), 3 in semi intensiva (+1), 14 in reparti non intensivi (+4). Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione Marche, nell'ultima giornata c'è stato un dimesso.

Non ci sono persone in osservazione nei pronto soccorso, restano 3 gli ospiti della Rsa di Campofilone, struttura dedicata alla riabilitazione. I positivi alla data di oggi sono 1.768 (+114), le persone in quarantena sono 3.202 (+899). I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 100.338. (ANSA).