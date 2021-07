Uomo cade da finestra e muore, incidente domestico a Jesi

(ANSA) - JESI, 26 LUG - Un 46enne di Jesi è morto precipitando da una finestra al terzo piano di una palazzina in un quartiere residenziale della città. Si tratterebbe di un incidente domestico, sembra infatti che, intorno alle 13, l'uomo stesse tentando di riparare un infisso nell'abitazione dei genitori, in via Pio La Torre, nei pressi del Parco del Cannocchiale. La caduta da 10 metri d'altezza non gli ha concesso scampo ed è morto sul colpo. Inutile l'intervento dell'automedica del 118, dell'ambulanza della Croce Verde e dell'eliambulanza da Torrette. Sul luogo, per gli accertamenti, sono intervenuti i Carabinieri di Jesi. (ANSA).