Terremoto: 6 abitazioni tornano agibili a San Severino Marche

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE, 23 LUG - In una delle zone di San Severino Marche maggiormente colpita dalle scosse di terremoto dell'ottobre 2016, via Gioacchino Rossini, ritorno a casa per sei famiglie residenti in un edificio che è stato di nuovo dichiarato agibile dal sindaco, Rosa Piermattei, revocando così l'Ordinanza con la quale aveva dichiarato lo stabile non utilizzabile causa sisma.

La struttura è stata nel frattempo interessata da lavori di riparazione del danno con rafforzamento localizzato per un importo complessivo di 250mila euro finanziati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche. (ANSA).