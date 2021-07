Covid:Marche,25 positivi, incidenza 20,70 su100mila abitanti

(ANSA) - ANCONA, 19 LUG - Nelle Marche 25 positivi al covid con un tasso incidenza cumulativo di 20,70 casi su 100mila abitanti, 15 ricoverati (di cui 2 in terapia intensiva) e nessun decesso, con il totale delle vittime fermo a 3.038. E' il quadro dell'andamento del contagio nelle ultime 24 ore. Come ogni lunedì o giorno post festivo è basso il numero dei tamponi esaminati: 814 complessivamente di cui 338 nel percorso diagnostico screening (positività 7,14%), 39 test antigenici del percorso screening (2 positivi da sottoporre al tampone molecolare), 476 tamponi del percorso guariti. Quattordici casi sono stati registrati nella provincia di Pesaro Urbino, 6 in quella di Ancona, 3 in quela di Macerata, 2 di fuori regione.

Non ci sono casi nelle province di Ascoli Piceno e di Fermo. I 25 nuovi casi comprendono 4 soggetti sintomatici, 8 contatti domestici, 6 contatti stretti di casi positivi, 2 di fuori regione, mentre altri 5 sono in fase di approfondimento epidemiologico. Dei 15 ricoverati negli ospedali delle Marche due sono in intensiva a Marche Nord, 1 in semi intensiva, sempre a Marche Nord, e 12 in reparti non intensivi a Marche Nord (2), Ancona (5), Fermo (5). Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione non ci sono stati dimessi nell'ultima giornata. Una persona è in osservazione all'ospedale di Ascoli Piceno, sono 4 gli ospiti della Rsa di Campofilone. I positivi alla data di oggi sono 1.501, di cui 1.486 in isolamento domiciliare, mentre sono arrivate a 1.966 le persone in quarantena. I guariti dall'inizio della pandemia salgono a 99.798. (ANSA).