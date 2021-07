Europei: Regione Marche al lavoro per evento con ct Mancini

La giunta regionale delle Marche sta 'lavorando' per organizzare un evento in Regione con il ct della Nazionale di calcio Roberto Mancini, marchigiano di Jesi e testimonial della campagna di promozione turistica regionale, dopo la vittoria azzurra agli Europei di calcio. "Siamo contenti di avere un'opportunità - riferisce il presidente Francesco Acquaroli senza entrare nei dettagli - di festeggiare insieme a lui questo successo straordinario per la nostra Nazionale che è anche un'iniezione di fiducia per il Paese che vuole ripartire e il riscatto che cerchiamo con la nostra regione".

"Avere anche alcuni giocatori insieme al ct? Per ora non ci sono ipotesi sul tavolo, - conclude Acquaroli -. Cerchiamo di organizzare un momento nel rispetto delle precauzioni anti-Covid per condividere questo successo". (ANSA).