Mostre: il 'Cappellaio Pazzo' approda a Bruxelles

(ANSA) - ANCONA, 05 LUG - Approda a Bruxelles la mostra "Il Cappellaio pazzo" di Montappone (Fermo): il vernissage della originalissima esposizione di cappelli in paglia, vera e propria eccellenza italiana, trasformati in creazioni artistiche che trascendono la loro semplice funzione di accessorio di abbigliamento, è in programma il 16 luglio all'Istituto Italiano di Cultura. L'evento è stato presentato oggi, nella sede della Regione Marche, a Palazzo Raffaello di Ancona. "Siamo orgogliosi di patrocinare questa iniziativa perché il distretto del cappello è un'eccellenza della nostra manifattura. È la dimostrazione di come, da un piccolo territorio, possa emergere una capacità di penetrazione sui mercati nazionali e internazionali, di come si riesca a rimanere competitivi basandoci su quello che sappiamo fare - ha detto il presidente della Regione Francesco Acquaroli -. Vantiamo un distretto con numeri eccezionali. Nonostante la crisi, continua a garantire lavoro in territori difficili, non solo assicurando occupazione, ma realizzando capolavori che ci rendono famosi in tutto il mondo. Se riusciamo a internazionalizzare i nostri prodotti, riusciamo a far capire cosa sono veramente le Marche: un territorio piccolo, ma pieno di scrigni straordinari". La mostra a Bruxelles "è una bellissima occasione per far conoscere l'eccellenza del nostro territorio a livello internazionale - ha osservato l'assessore alla Cultura Giorgia Latini -. Il distretto del cappello è un valore aggiunto perché crea lavoro ed economia in zone che, altrimenti, verserebbero in grande sofferenza. La mostra offre spazio alla creatività, all'estro dei nostri artigiani che portano nel mondo la tradizione marchigiana del cappello, che è anche cultura di un territorio".

E se Paolo Marzialetti, presidente nazionale Settore cappello e vicepresidente Federazione italiana TessiliVari, ritiene la mostra una occasione eccezionale di visibilità per un settore che "rappresenta il 70% di tutto il comparto italiano, e che ha perso in un anno un quarto del fatturato", per Paolo Sabbatini, direttore Istituto italiano di cultura di Bruxelles, le Marche sono "un territorio italiano unico". (ANSA).