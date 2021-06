A14: Saccone (Udc), stop a lavori dopo incidente di ieri

(ANSA) - ANCONA, 29 GIU - "L'Udc lo dice tempo da tempo: stop ai lavori sulla A14". Così, in una nota, il senatore Antonio Saccone, commissario regionale Udc nelle Marche, commenta l'incidente mortale avvenuto ieri lungo l'A14. "Purtroppo - prosegue Saccone - era tutto prevedibile. Chiunque transiti per quei tratti di strada tra Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto ha piena la consapevolezza degli alti rischi che corre.

L'intenso transito di tir, autotreni, corsie ridotte e a doppio senso rendono troppo pericoloso questo tratto". "Presenterò immediatamente una interrogazione parlamentare - conclude il senatore centrista - ma mi auguro che la Regione Marche chieda subito ad Autostrade il blocco dei cantieri almeno nelle ore diurne. Non si può continuare a far finta di nulla". (ANSA).