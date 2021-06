Incendi, stop treni linea Ancona- Roma per rogo a Genga

(ANSA) - GENGA, 24 GIU - Un vasto incendio è divampato lungo la linea ferroviaria Ancona-Roma, nella tratta tra Serra San Quirico e Genga (Ancona), nel territorio del Comune di Genga.

Bloccati a Jesi i treni diretti verso Fabriano e Roma e a Fabriano quelli diretti verso Ancona. Sono intervenuti i carabinieri forestali di Genga Frasassi che hanno lanciato l'allarme tramite Soup della Regione Marche, poi quelli di Fabriano e due squadre di vigili del fuoco. Le fiamme sono partite in più punti lungo la ferrovia con ogni probabilità causate dalle scintille prodotte dall'impianto frenante di un treno in transito. Il fuoco si sta diffondendo velocemente in un bosco misto di latifoglie e conifere a valle della frazione di Pierosara. Sul luogo è arrivato anche un elicottero per lanci di acqua. Vari treni, tra cui due Intercity sono stati fermati nelle stazioni di Ancona, Fabriano, Jesi, Albacina e si sono accumulati ritardi fino a 90 minuti. Si sta organizzando trasporto con mezzi sostitutivi. (ANSA).