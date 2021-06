Covid, 32 ricoverati (+1), nessun decesso

(ANSA) - ANCONA, 23 GIU - Riprende il calo dei ricoverati per covid nelle Marche, scesi a 32 ricoverati, -4 su ieri, mentre si registra ancora una volta l'assenza di decessi, che restano così fermi a 3.034. I pazienti in terapia intensiva sono 5 (-1), quelli in semi intensiva 11 (-1), quelli in reparti non intensivi 16 (-2 ). Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione ci sono stati nelle ultime 24 ore 4 dimessi. I pronto soccorso sono covid free, mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 56. Sono 1.671 positivi alla data di oggi, di cui 1.639 in isolamento domiciliare. Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 1.881(dei quali 614 con sintomi, 29 operatori sanitari). I dimessi/guariti salgono a 98.866 dall'inizio della pandemia. (ANSA).