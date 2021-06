Covid: Acquaroli, Marche in area bianca da lunedì

(ANSA) - ANCONA, 18 GIU - "Per la terza settimana consecutiva la nostra regione registra numeri del contagio da zona bianca.

Sono infatti scesi a 11,9 i nuovi positivi settimanali ogni 100.000 abitanti, il che ci conferma, come avevamo preannunciato, che da lunedì saremo finalmente in zona bianca".

Così il presidente dela Regione Marche Francesco Acquaroli su facebook. Ilministro Spernza ha firmato un'ordinanza che o in area bianca. Il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 21 giugno. Da lunedì Italia tutta bianca. tranne la valle d'Aosta che resta gialla. Con le Marche anche Basilicata, Calabria, Campania, Toscana, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano entrano in area bianca. (ANSA).