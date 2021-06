Droga: serra marijuana in casa, 40enne denunciato da Cc

Un 'sottotetto' adibito a serra per la coltivazione ed essiccazione di marijuana, è stato individuato dalla Compagnia Carabinieri di Jesi a Moie di Maiolati Spontini (Ancona). Il blitz, eseguito dai militari della locale stazione, ha portato alla denuncia di un 40enne del posto, per coltivazione illegale di marijuana.

Sono state sequestrate alcune piantine in crescita e rami posti in essiccazione. (ANSA).