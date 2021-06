Marche, con Nazionale debuttano anche spot Mancini

In contemporanea con l'inizio dell'avventura europea della Nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini, nato a Jesi (Ancona), con il debutto all'Olimpico di Roma nella partita inaugurale di Uefa Euro 2020 contro la Turchia, stasera al via anche la massiccia campagna televisiva di promozione della Regione Marche, con il mister Mancini testimonial d'eccezione della sua terra natale.

Saranno complessivamente 280 i passaggi degli spot che andranno in onda sui canali Rai e Sky, da stasera e fino alla finale di domenica 11 luglio che si disputerà a Londra, allo stadio Wembley. Parallelamente continuerà la programmazione della campagna promozionale radiofonica già in corso: "le Marche sono pronte per una nuova stagione (come recita il claim promozionale) e per sostenere i colori Azzurri". (ANSA).