Covid: assembrati e senza mascherina in porto, controlli Ps

Assembrati e, in molti, anche senza mascherine protettive. Giovedì sera il porto di Ancona, in particolare l'area della nuova attrazione estiva, La Banchina, al porto antico, sembrava distante anni luce dal Covid e dalla pandemia. La situazione è stata portata a conoscenza delle forze dell'ordine che hanno annunciato controlli mirati nei prossimi giorni per risolvere il problema e per monitorare sul rispetto della normativa anti-Covid nell'area della nuova attrazione estiva.

Da foto e immagini della serata, si vedono infatti tanti giovani, tutti vicini, molti con le mascherine abbassate, incuranti dei distanziamenti. E anche altre persone, collegate con la security, con la mascherina abbassata. Motivi per cui nei prossimi giorni la polizia svolgerà controlli mirati. (ANSA).