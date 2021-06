Vigili del fuoco, La Malfa nuovo direttore regionale Marche

(ANSA) - ANCONA, 10 GIU - Antonio La Malfa è il nuovo direttore direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Regione Marche in sostituzione del dirigente generale Felice Di Pardo, al quale è stato assegnato l'incarico di Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Abruzzo. L'ing. La Malfa, dopo un biennio trascorso come direttore regionale Vvf Piemonte, ritorna nelle Marche, incarico già ricoperto dal 2017 al 2019, quando coordinò gli interventi connessi al sisma del 2016 che colpì il territorio regionale nelle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Diventato funzionario dei Vigili del Fuoco nel 1986, La Malfa è stato comandante dei Vigili del Fuoco di Cremona, Parma, Reggio Calabria, Bologna e Genova. Ha coordinato le operazioni di soccorso nel 2012 durante il terremoto che colpì l'Emilia Romagna e durante le alluvioni del fiume Po nel 2000 e di Genova nel 2014. E' stato Consulente per la sicurezza antincendio nella Commissione Parlamentare di inchiesta del Senato sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince. E' stato docente per la materia prevenzione incendi in numerose Università. E' autore di numerosi libri riguardanti l'ingegneria della sicurezza antincendio, nonché autore di svariati articoli sulle più prestigiose riviste nazionali ed internazionali nel settore antincendio. Nel corso della sua carriera è stato insignito di importanti onorificenze, come quella di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

