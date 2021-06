Aeroporti, ad Ancona sede Agenzia regionale turismo

(ANSA) - ANCONA, 09 GIU - Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha incontrato a Palazzo Raffaello il pPresidente del fondo Njord Partners, proprietario di Ancona International Airport, Arvid Trolle. Un incontro cordiale e proficuo, si legge in una nota. per discutere del possibile sviluppo dell'aeroporto di Ancona e delle sinergie con il territorio e la Regione. "Ringrazio Arvid Trolle e la proprietà dell'Ancona International Airport - ha dichiarato il governatore - con la quale intercorre un proficuo dialogo e una collaborazione fattiva. Sono molto lieto di poter annunciare che concederanno a titolo gratuito alcuni locali dell'aeroporto per la sede dell'Agenzia regionale per il Turismo e l'Internazionalizzazione che stiamo costituendo. Crediamo fortemente nella sinergia tra istituzioni e territorio per lavorare insieme al rilancio delle Marche". (ANSA).