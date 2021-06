A San Benedetto coppia Fratini nidifica tra ombrelloni

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 09 GIU - A metà di maggio una coppia di Fratini ha nidificato fra gli ombrelloni dello stabilimento balneare Lido Sabbiadoro sul lungomare di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). A distanza di quasi un mese le uova che erano state deposte oggi si sono schiuse e sono nati tre piccoli Fratini. A dare l'annuncio è stata la Lìpu aggiungendo che "ora questi piccoli dovranno imparare a mangiare e a volare tra i turisti...". Sì, perché i gestori dello stabilimento balneare hanno avuto la sensibilità di rinunciare ad alcuni ombrelloni della loro concessione delimitando lo spazio così da proteggere i Fratini e le loro uova. Il Fratino (Charadrius alexandrinus) è un piccolo uccello marino appartenente ad una specie particolarmente protetta dalle leggi nazionali e comunitarie e dalle Convenzioni internazionali. La sua popolazione - spiega la Lipu - è in grave pericolo in Italia ed è diminuita del 50% negli ultimi venti anni. Nidifica in pochissime aree del litorale marchigiano e adriatico, in quanto ha bisogno di ambiente pulito e non disturbato dalle attività umane. La coppia di Fratini del Lido Sabbiadoro è probabilmente stata tratta in inganno dalla tranquillità dovuta al maltempo negli ultimi dieci giorni. La presenza al Lido Sabbiadoro della famiglia di volatili è seguita anche dalla Capitaneria di Porto e dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. (ANSA).