Scuola, al via esami terza media ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 08 GIU - Mezz'ora ciascuno e chi fa l'indirizzo musicale ha suonato anche il proprio strumento. Sono partiti ad Ancona gli esami di terza media, tornati in presenza quest'anno dopo quelli del 2020 che si fecero collegati ad un computer da casa a causa della prima ondata pandemica. Le Marche sono tra le prime regioni a farlo, dato che le lezioni sono terminate sabato 5 giugno. Alle medie Donatello questa mattina si sono aperti i cancelli alle 8. "Noi iniziamo oggi - spiega Maria Alessandra Bertini, preside dell'istituto comprensivo 'Margherita Hack' -, abbiamo anticipato perché poi io sarò presidente in una commissione di esame per una scuola superiore fuori Ancona. I ragazzi sono emozionati, ma contenti che gli esami siano in presenza. Noi non abbiamo ammesso solo tre studenti su 128 che invece faranno l'esame. Avevano troppe insufficienze". L'aula messa a disposizione è la 3.0, quella digitale è la più grande.

"Il candidato arriva, gli viene rilevata la temperatura corporea, si registra, si disinfetta le mani - spiega la dirigente - e può portare con sé un familiare o un amico che deve fare la stessa procedura anti Covid. Abbiamo un protocollo specifico da seguire". Gli esami della mattina sono andati avanti in maniera regolare. Alle 14:30 è cominciata la sessione pomeridiana. "Tutti gli studenti hanno preparato una tesina - continua la preside - con un argomento scelto e assegnato dagli insegnanti. Si parte da quella, una discussione solo orale che tocca più materie e la lingua straniera. Un esame solo orale, ma finalmente in presenza". Tra uno studente e l'altro la postazione viene sanificata da un bidello. Alle Donatello gli esami termineranno il 21 di giugno. (ANSA).