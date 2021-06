Lavoro: Re David, no licenziati fino riforma ammortizzatori

(ANSA) - ANCONA, 07 GIU - "Il blocco dei licenziamenti deve durare fino alla riforma degli ammortizzatori come per tutti gli altri settori". Così a proposito del settore industria, la segretaria generale nazionale delle Fiom Cgil Francesca Re David che ha stamattina partecipato ad Ancona a un incontro organizzato dal sindacato sul tema "Metal Meccanica Marche: quali prospettive".

"Le questione dei licenziamenti - chiosa Re David - è abbastanza incredibile, quelli che possono venire licenziati sono i Lavoratori dell'industria, per gli altri è prorogato fino a ottobre: sono quei lavoratori che l'hanno sempre pagata la cassa integrazione, i contributi per la cassa integrazione. E' giusto che venga creato un ammortizzatore universale per chi non ce l'ha, che adesso venga data e venga costruito, - aggiunge - ma è insensato che venga tolto". "Bisogna allargare i contratti di solidarietà per redistribuire il lavoro, - dice ancor Re David - - e serve la formazione dentro l'orario di lavoro. Se il governo non ci ascolta ci mobiliteremo per farci ascoltare, è questo il modo che abbiamo". (ANSA).