Piccoli furti durante pulizie casa altrui, arresto badante

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 01 GIU - I carabinieri di San Benedetto del Tronto hanno arrestato una 45enne algerina per furto aggravato continuato e detenzione illegale di arma da sparo. A seguito di indagini la donna è stata trovata in possesso di 120 euro, immediatamente riconducibili ad un furto avvenuto poco prima nell'abitazione di anziana con pensione sociale dove lavorava come badante. I successivi accertamenti e la perquisizione domiciliare hanno permesso di appurare che l'arrestata, in tante altre occasioni, dopo essersi guadagnata la fiducia delle vittime, era andata in varie case per piccole pulizie domestiche. In quelle circostanze, aveva 'ripulito' in maniera minuziosa, senza mai asportare somme importanti in modo da non destare sospetti, i portafogli delle vittime ed i loro gioielli. Nell'abitazione della donna sono stati trovati vari monili in oro ed argento, oltre a 3.500 euro in contanti e, all'interno di un piccolo scomparto segreto dell'armadio della camera da letto, una pistola antica ma perfettamente funzionante su cui si stanno effettuando ulteriori accertamenti per appurarne la provenienza. La donna è stata posta ai domiciliari.

Denaro, gioielli e arma da sparo sono stati sottoposti a sequestro in attesa di essere restituiti ai legittimi proprietari. (ANSA).