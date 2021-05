Si farà Cavalcata dell'Assunta a Fermo

(ANSA) - FERMO, 24 MAG - Si farà la Cavalcata dell'Assunta di Fermo 2021: confermati il corteo in notturna del 14 agosto, la corsa al Palio del 15 agosto, il Gallo d'Oro e il Tiro per l'Astore. La decisione del Consiglio di Cernita dà l'avvio ai lavori per la 40/a edizione della rievocazione storica. "La macchina organizzativa è partita - annuncia il sindaco e presidente della Cavalcata dell'Assunta Paolo Calcinaro -, il primo giugno pubblicheremo il bando per la selezione dei cavalli e il 15 agosto si tornerà a correre sul nostro emozionante percorso cittadino. Come da disposizioni anti contagio potremo contare 1.000 posti a sedere, ma seguiremo l'evoluzione normativa per capire se ci saranno eventuali possibilità di ampliamento della platea". La Cavalcata dell'Assunta è tra le primissime manifestazioni a confermare la corsa, insieme al Palio di Asti, alle giostre di Servigliano, Ascoli Piceno e Faenza, oltre a Fucecchio che farà le corse di primavera a porte chiuse in attesa di ufficializzare il palio. Gli eventi collaterali, come il Gallo d'Oro e il Tiro per l'Astore, si terranno nel cortile don Ricci a ingresso contingentato con obbligo di prenotazione dei 100 posti disponibili. Nello stesso cortile dovrebbe tenersi il tiro alla fune, annuncia il vice sindaco e assessore con delega alla Cavalcata Mauro Torresi.

Intanto ieri sera è andata in scena l'Investitura dei Priori e dei Gonfalonieri di contrada, con la cerimonia officiata dall'arcivescovo Rocco Pennacchio, sul sagrato della chiesa Cattedrale e in diretta streaming, impreziosita dalla partecipazione della corale della Cavalcata dell'Assunta, diretta da Maria Pauri. (ANSA).