Elica: Regione Marche convoca azienda per il 24 maggio

(ANSA) - ANCONA, 17 MAG - "La Regione Marche ha convocato per lunedì 24 maggio alle ore 13 i vertici dell'azienda". Lo ha annunciato il presidente della Regione Francesco Acquaroli durante il secondo incontro a Palazzo Leopardi, sede della Regione, con le rappresentanze sindacali sulla vertenza Elica, multinazionale leader mondiale del settore cappe aspiranti, che ha annunciato un piano strategico che prevede esuberi, la chiusura dello stabilimento di Cerreto D'Esi e la delocalizzazione del 70% delle produzioni effettuate oggi nei siti di Fabriano, Cerreto e Mergo (Ancona). All'incontro di stamattina erano presenti anche gli assessori al Lavoro Stefano Aguzzi, alle Attività produttive Mirco Carloni, al Bilancio Guido Castelli e alla Sanità Filippo Saltamartini.

"La Regione intende offrire la massima disponibilità - ha detto ancora Acquaroli - a sostenere, in tutti i modi che ci sono consentiti dalla legge e dalle procedure, l'azienda e i suoi lavoratori, affinché possano trovare sul territorio il loro futuro e si creino i presupposti per un rilancio delle produzioni nelle Marche". "Parliamo di un'area già fragile - ha ricordato - che vive un momento molto difficile e che dobbiamo tutelare mettendo in campo tutte le forze per evitare un ulteriore depauperamento delle opportunità di lavoro". (ANSA).