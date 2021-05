Turismo: guida a Grande Anello dei Borghi Ascolani (Gaba)

E' stata presentata oggi nello storico Caffè Meletti ad Ascoli Piceno la guida e taccuino letterario del Grande Anello dei Borghi Ascolani (Gaba), un prezioso vademecum corredato da un originale taccuino letterario con illustrazioni d'autore, utile a scoprire le meraviglie del territorio di Ascoli e dintorni. Il progetto editoriale nasce da un'idea imprenditoriale di Simone Giaconi Editore e gode del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli.

Presenti, tra gli altri, l'assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli, Angelo Davide Galeati. Il Gaba - ideato dall'Associazione Le Marche Experience, specializzata in turismo esperienziale e responsabile - è un itinerario escursionistico a tema storico-naturalistico di circa 100 km da percorrere a piedi (o in bici) con partenza e rientro nella città capoluogo, Ascoli, dopo aver attraversato borghi storici dell'entroterra appenninico. Il percorso è articolato in 7 tappe e coinvolge i Comuni di Ascoli, Venarotta, Roccafluvione, Comunanza, Montegallo e Acquasanta Terme. Il testo è strutturato in tre nuclei: accanto alle descrizioni di ogni tappa di Emanuele Corradetti, alle schede dei punti d'interesse di Valentina Carradori, Lella Palumbi, Massimo Scendoni e Valeria Zannoni si dipana il racconto di Emanuele Luciani: la narrazione delle vicende del gruppo che per primo ha testato il percorso del Grande Anello dei Borghi Ascolani. Il volume è impreziosito dalle foto di Marco Cicconi e dalle illustrazioni di Diego del Giudice. La guida contiene una sezione dedicata al progetto Mulattiere Acquasanta, che il Gaba interseca per ben due tappe.

Grazie all'intervento economico della Regione Marche e del Comune di Ascoli è in corso la mappatura, la realizzazione e il posizionamento della segnaletica verticale e orizzontale che permetterà al viaggiatore di percorrere l'itinerario in autonomia. Proprio per la completezza dell'offerta il Gaba sarà candidato dalla Regione Marche agli Oscar nazionali del Cicloturismo. (ANSA).