Elica: sit-in lavoratori anti-piano, slitta Consiglio Marche

Slitta al 18 maggio la seduta del Consiglio regionale Marche prevista domani per dare "ai consiglieri la possibilità di partecipare alla manifestazione sulla vertenza 'Elica', indetta per domani a Fabriano (Ancona) dalle organizzazioni sindacali. La protesta dei lavoratori dell'azienda, leader mondiale nel settore delle cappe aspiranti, mira a 'scongiurare' il piano strategico 2021-2023 annunciato da Elica che prevede 409 esuberi su 560 dipendenti del comprensorio, chiusura dello stabilimento a Cerreto D'Esi (Ancona) e delocalizzazione continua lo stato di agitazione dei lavoratori. Il rinvio della seduta, con contestuale invito a tutti i consiglieri a partecipare alla manifestazione, era stato chiesto dal Gruppo consiliare del Pd in una lettera al presidente dell'Assemblea, Dino Latini, in cui faceva presente la necessità che "politica e istituzioni" dessero "un segno di forte unità, netto e inequivocabile, per far sì che non si spengano i riflettori sulla vertenza Elica".

La decisione di posticipare l'appuntamento già in agenda per l'11 maggio è stata assunta dalla Conferenza dei capigruppo. La scelta del rinvio, fa sapere il Consiglio regionale, "è stata effettuata in segno di piena solidarietà ai lavoratori e per dare ai consiglieri regionali la possibilità di poter partecipare all'iniziativa". Oltre alla seduta del 18 maggio, i Capigruppo ne hanno fissata un'altra per il 20 maggio. (ANSA).