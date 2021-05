Covid: Marche, +2 ricoverati (392) ma -2 in Intensiva (58)

Nelle ultime 24ore nelle Marche è tornato a salire il numero di ricoverati per Covid-19 (392; +2) ma sono diminuiti i degenti in Terapia intensiva (58; -1) e Semintensiva (104; -2); in aumento invece i pazienti nei reparti non intensivi (230; +5). Emerge dai dati del Servizio Sanità della Regione. Nell'ultima giornata dieci persone sono state dimesse; gli ospiti di strutture territoriali sono 129 (-1) e gli assistiti nei pronto soccorso sono passati da dieci a quattro. Intanto calano i positivi in isolamento domiciliare (5.126 (-18) e le quarantene per 'contatto' con positivi (11.375; -30). I guariti/dimessi salgono a 91.306 (+71). Il totale dei positivi (che comprende ricoverati e persone isolate) è di 5.518.

Si è abbassato, secondo il Rapporto Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali) aggiornato al 9 maggio, il tasso di occupazione Covid dei reparti nelle Marche: ora è al 28% per le Terapie intensive e al 27% per i reparti ordinari.

(ANSA).