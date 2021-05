Messaggi minacciosi a ex moglie, divieto di avvicinamento

Dopo la decisione di separarsi dal marito 40enne nell'estate 2020, una donna dell'Anconetano era stata tempestata di messaggi scritti e vocali con contenuto inquietante, minaccioso e offensivo dall'uomo che non si era rassegnato alla fine della relazione. In alcuni di questi messaggi, spesso dal contenuto minaccioso, si alludeva in modo indiretto e sibillino, a mali futuri tanto da ingenerare nella destinataria un crescente stato d'ansia e paura. Dopo la denuncia alla polizia con ripetute querele, la Squadra Mobile di Ancona, guidata dal vice questore Carlo Pinto, ha dato esecuzione a carico del 40enne alla misura cautelare del divieto di avvicinarsi alla sua ex compagna e ai luoghi abitualmente frequentati da lei anche per lavoro, aggravata dal divieto di comunicare con la vittima e suoi familiari attraverso qualsiasi mezzo.

Il provvedimento cautelare scaturisce da un'attività investigativa coordinata dalla Procura di Ancona. All'esito delle indagini il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha disposto la misura cautelare. (ANSA).