Amazon, operativo nuovo deposito smistamento nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 06 MAG - Il deposito di smistamento Amazon di Camerano (Ancona) è entrato ufficialmente in funzione. Il primo ordine consegnato dal deposito di Camerano conteneva una confezione di scatole e sacchettini d'organza portaconfetti ordinati da un cliente di Loreto. Il nuovo deposito di smistamento, che ha una superficie di circa 4.000 metri quadrati, creerà nei prossimi anni oltre 120 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino (40) e autisti per i fornitori di servizi di consegna di Amazon (80) che ritireranno gli ordini dal deposito e li consegneranno ai clienti finali. .

Il magazzino è stato ristrutturato in una logica di economia circolare, migliorando l'edificio già esistente e dandogli una nuova vita. Riprogettati il generatore dell'edificio, l'impianto di riscaldamento, ventilazione e condizionamento, sono stati installati nuovi macchinari per ridurre notevolmente i consumi energetici. Gli uffici, il magazzino e le aree secondarie utilizzano principalmente l'illuminazione a LED, ma gran numero di finestre e lucernari garantisce una buona illuminazione naturale. Nel nuovo parcheggio riservato ai dipendenti sono stati piantati degli alberi. Questi interventi sono in linea con The Climate Pledge cofondato da Amazon e Global Optimism, l'impegno a raggiungere zero emissioni di CO2 entro il 2040, con 10 anni di anticipo rispetto all'Accordo di Parigi. "Siamo particolarmente orgogliosi di questo magazzino dal punto di vista della sostenibilità - ha dichiarato Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia -: una dimostrazione ulteriore dell'impegno di Amazon che tutti i giorni lavora per soddisfare le richieste dei clienti costruendo una rete logistica sempre più innovativa e sostenibile". "L'arrivo di Amazon è un'ottima notizia per Camerano e per l'intera regione, trattandosi del primo deposito nelle Marche. In una congiuntura economica così difficile, sono felice che la società abbia scelto il nostro paese, una decisione che porterà a Camerano investimenti, posti di lavoro e opportunità", ha detto il sindaco Annalisa Del Bello. (ANSA).