Croce rossa: Marche, bandiera issata in Regione 8 maggio

La bandiera della Croce Rossa il prossimo 8 maggio, Giornata mondiale della Croce Rossa, sarà issata per tutta la giornata accanto a quella della Regione Marche nella sede di Palazzo Raffaello ad Ancona. Il vessillo è stato consegnato il 29 aprile, nel giorno di Santa Caterina da Siena protettrice delle infermiere volontarie, al presidente della Regione Francesco Acquaroli da una delegazione della Croce Rossa guidata dal dott. Andrea Galvagno presidente Cri Marche, con Maria Serena Rosini vice presidente Cri Marche, Andrea Corinaldesi (consigliere Cri Marche) e Carmen Gregoretti ispettrice Regionale delle Infermiere volontarie). Ciò in vista della ricorrenza dell'8 maggio, quando, in tutto il mondo, si festeggia il lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale.

"Siete un punto di riferimento essenziale per tante comunità - ha detto Acquaroli - Le vostre sedi sono diffuse, capillari, coinvolgenti e soprattutto sempre pronte a fianco della popolazione. L'impronta che lasciate è forte, perché forti sono i valori alla base dell'associazione". La festività cade il giorno della nascita di Henry Dunant (8 maggio 1828), considerato il fondatore dell'Associazione. L'obiettivo, è quello di avvicinare la cittadinanza al movimento della Croce Rossa e far conoscere quali sono i compiti svolti dai volontari.

Durante questa giornata si svolgono simulazioni di primo soccorso (ad es. su come comportarsi in una situazione di emergenza prima dell'arrivo dell'ambulanza) e vengono spiegate le campagne attive a livello nazionale ed internazionale.

