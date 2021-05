Covid: Marche, ricoveri restano 482, +2 in Intensiva (69)

(ANSA) - ANCONA, 03 MAG - Invariato nelle Marche nelle ultime 24ore il numero dei ricoverati per Covid-19 (482): in calo i degenti in Terapia Semintensiva (124; -10) e invece in aumento quelli in Intensiva (69; +2) e nei reparti non intensivi (289; +8). Nell'ultima giornata, fa sapere il Servizio Sanità della Regione, 12 persone dimesse. Gli ospiti di strutture territoriali sono 167 (-9) e 14 gli assistiti nei pronto soccorso (-2). In diminuzione anche il numero di positivi in isolamento domiciliare (5.594; -25) e le quarantene (11.949; -645) tra le quali 3.744 con sintomi e 146 operatori sanitari. I guariti/dimessi passano a 89.134 (-83). (ANSA).