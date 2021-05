Covid: a Cingoli 18 multati in locali associazione culturale

(ANSA) - ANCONA, 02 MAG - Primo maggio di controlli anti covid per i carabinieri di Macerata. Nel pomeriggio i militari di Cingoli, coadiuvati dal personale della Polizia Locale, hanno accertato la presenza di numerose persone nei locali dell'associazione culturale musicale "Goaproject", in località Valcarecce, 18 delle quali tutte residenti nelle province di Ancona e Macerata, sono state identificate e sanzionate con una multa da 400 euro ciascuna. Applicata inoltre la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività per 5 giorni. Poco prima di mezzanotte i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Macerata hanno controllato un'autovettura in transito in via Verdi a Monte San Giusto, denunciando il conducente, completamente ubriaco, che è stato anche sanzionato insieme agli altri due passeggeri, tutti residenti a Civitanova, per la violazione delle norme anticovid. In considerazione dell'elevato tasso alcolemico rilevato, oltre 2 g/l, l'autovettura è stata posta sotto sequestro per la successiva confisca. (ANSA).