Gregori (Univpm), l'Università è un bene comune

(ANSA) - ANCONA, 29 APR - Inaugurato stamane ad Ancona il 52/o anno accademico dell'Università Politecnica delle Marche.

Con un videomessaggio ha preso parte all'evento, trasmesso sui canali social dell'ateneo, il ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. "Guardando al futuro con ottimismo si possono costruire nuove prospettive grazie alla collaborazione interistituzionale e tra Università per far comprendere che l'Università è un bene comune", ha detto il rettore di Univpm Gian Luca Gregori. Che, parlando di multidisciplinarità, ha sottolineato che "le sfide del futuro si possono affrontare più efficacemente mediante l'adozione di processi sinergici di integrazione di competenze. Spiegando l'attività universitaria in questi mesi di pandemia, il rettore ha ricordato che "il nostro ateneo non si è mai fermato, adattandosi alle nuove situazioni che venivano di volta in volta imposte e fronteggiando una nuova e difficile sfida che ancora continua".

"Tante le sfide che l'attuale situazione ci ha imposto di affrontare e altrettante sono quelle che ci richiederà di fronteggiare nell'immediato futuro, anche a fronte di un incremento delle disuguaglianze. Ma, pur con il doveroso rendiconto delle attività svolte - ha concluso il rettore - la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico è, e deve restare, un'occasione di riflessione sul futuro del sistema universitario e, in particolare, del nostro ateneo". (ANSA).