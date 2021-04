Morto Scarabicchi: sindaca Ancona, uno dei più grandi poeti

(ANSA) - ANCONA, 22 APR - "La scomparsa del grande poeta Francesco Scarabicchi non ci coglie impreparati, ma questo non diminuisce la tristezza in cui ci fa sprofondare. Scarabicchi è uno dei più grandi poeti italiani. Un uomo sincero, di immensa onestà intellettuale, che con le sue opere ha dato lustro alla città di Ancona, che amava e voleva sempre migliore, e su cui ha scritto pagine bellissime". Così la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli su facebook. "La sua attenzione verso il ricordo dei grandi del Novecento è quello che prendiamo come impegno - aggiunge -, mentre la sua capacità di rendere solida ogni parola scritta e pronunciata, resta la testimonianza per tutta la comunità. Gli dobbiamo molto, e ci stringiamo attorno alla moglie Liana, donna di grande tempra e dolcezza, e ai loro figli". (ANSA).