Covid: Marche, ricoverati sotto quota 600, sono 596 (-13)

(ANSA) - ANCONA, 22 APR - Nelle ultime 24ore è sceso sotto quota 600 (596; -13) il numero di ricoverati per Covid-19 nelle Marche. In calo i pazienti in Terapia intensiva (72; -7), in Semintensiva (170 (-4) e nei reparti non intensivi (354; -2).

Nell'ultima giornata sono state dimesse 36 persone, gli ospiti di strutture territoriali sono scesi a 216 (-10) e gli assistiti nei pronto soccorso (non compresi tra i ricoverati) a 13 (-7).

Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. In diminuzione i positivi in isolamento domiciliare (6.599; -49), le quarantene (13.081; -188) mentre i guariti/dimessi passano a 85.428 (+327).

(ANSA).