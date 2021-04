Una panchina rossa contro il femminicidio a Pesaro

(ANSA) - PESARO, 20 APR - Inaugurata nei giorni scorsi Villa Ceccolini a Pesaro larealizata da assocazini con aiuto ragazzi nuova panchina rossa contro il femminicidio realizzata dall'associazione di volontariato Villa C'è e dalla cooperativa ricreativa e culturale Torcivia. L'opera pubblica è stata installata nel parco pubblico in via lago d'Albano "per richiamare l'attenzione su un fenomeno da contrastare fermamente: la violenza contro le donne e il femminicidio in particolare" hanno sottolineato Roberto Panzieri, presidente Villa C'è e Monica Manenti, della cooperativa Torcivia Arl.

Presenti all'inaugurazione anche le consigliere del Quartiere 4 Ilaria Balducci e Monica Busca e le assessore del Comune di Pesaro Della Dora Mengucci e Ceccarelli. La seduta, realizzata in cemento, è stata collocata all'ingresso del campo da calcio, ed è stata pitturata di rosso "da alcuni ragazzi tra i 16 e i 20 anni, dopo la richiesta fatta da alcuni uomini del quartiere, un segnale di attenzione significativo". La vernice è stata donata da un'impresa di tinteggiatura locale nel vero spirito di "collaborazione di comunità" come dimostrato anche dalla piccola seduta decorata con mano e ingegno di Ellada, studentessa del terzo anno del liceo Mengaroni. L'assessore alla Coesione Mila Della Dora, ha ricordato "come il contrasto alla violenza sia un'urgenza a cui è doveroso rispondere con una crescita collettiva che parta dall'educazione dei giovani. La panchina sarà uno strumento utile a sensibilizzare i tanti ragazzi che vivono questo luogo". (ANSA).