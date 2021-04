Vaccini, nelle Marche al via iscrizioni per caregiver

(ANSA) - ANCONA, 19 APR - Nelle Marche sono aperte da oggi le iscrizioni alle liste di adesione alla campagna vaccinale per familiari e caregivers di persone estremamente vulnerabili e disabili gravi. Lo rende noto la regione. Gli interessati possono iscriversi compilando la scheda al link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Lis te-adesione-caregiver-e-familiari nel sito della Regione Marche.

Una volta inviata la propria adesione i cittadini saranno richiamati dagli operatori sanitari per concordare l'appuntamento per la somministrazione del vaccino.

Specificatamente la categoria in questione è costituita da: genitori/tutori/affidatari di minori (0 - 15 anni) che rientrano nella categoria di estremamente vulnerabili; conviventi e caregivers di persone estremamente fragili per le categorie contraddistinte dalla tabella che si trova in allegato al momento della compilazione; familiari, conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa alle persone con disabilità gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3.

Per la prenotazione è necessario indicare il numero della tessera sanitaria del soggetto che si assiste (sono accettate 5 registrazioni massimo per ciascuna tessera sanitaria). Al momento della vaccinazione dovrà essere presentata l'autocertificazione relativa alla appartenenza alle categorie indicate scaricabile a questo link: https://form.sanita.marche.it/sql2app/docs/AUTODICHIARAZIONE_CAR EGIVER.pdf. (ANSA).