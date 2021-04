Lollobrigida (Fdi), Speranza riponda su vaccini e carte Oms

(ANSA) - ANCONA, 12 APR - "Giovedì il ministro Speranza riferirà in Parlamento sulla questione dei vaccini, in cui la confusione è regnata sovrana e per la quale Fdi ha denunciato l'incapacità della Ue a rispondere ad una pianificazione strategica. Chiederemo chiarimenti sul numero dei vaccini, su quando arriveranno e come. Ma chiederemo anche risposte forti e serie sulla vicenda legata ai documenti dell'Oms". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollobrigida durate una conferenza stampa ad Ancona. "Fdi ha chiesto trasparenza - ha aggiunto - c'è stato anche un ricorso al Tar per visionare dei documenti non trasmessi nemmeno ai parlamentari. Se il ministro avesse mentito su questo non può rimanere nel ruolo che ha attualmente". (ANSA).