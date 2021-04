Parchi: Sirolo, si va verso la riapertura Passo del Lupo

Ci sono i presupposti per la riapertura in sicurezza del Sentiero delle Due Sorelle, da tutti conosciuto con il nome di Passo del Lupo, il tracciato, dal Punto della Croce fino alla spiaggia, interdetto dal 2005.

L'Ente Parco del Conero, presieduto da Daniele Silvetti, esprime "la più netta e chiara volontà politica di procedere verso la riapertura del sentiero considerato tra i più suggestivi e ambito dagli escursionisti". Dello stesso parere il Comune di Sirolo, guidato da Filippo Moschella, che, in un'ottica di maggiore offerta sul piano turistico, aveva già avviato un approfondimento della questione dal punto di vista legale, per valutare l'obiettivo finale della riapertura in sicurezza". Il sentiero dunque è per ora interdetto ma la volontà politica e studio tecnico sono sulla "stessa lunghezza d'onda" per andare verso la riapertura in sicurezza.

Il primo studio di fattibilità espletato dal Parco del Conero, fa sapere l'ente, "ha dato esito positivo in merito alla fruizione del percorso panoramico, ma con gli opportuni accorgimenti e limitazioni da concordare. Infatti la parte del percorso che dal Punto della Croce conduce alla spiaggia è piuttosto pericolosa ed esposta, adatta solo ad escursionisti esperti e attrezzati nella maniera più opportuna ad affrontare un camminamento di montagna (caschetto, moschettoni, imbracature di sicurezza, moschettoni, scarpe da trekking)".

"Ci vorrà ancora un lasso di tempo oggi non definibile prima di poter rimuovere il divieto di accesso che impedisce agli escursionisti di percorrere il sentiero. - precisa l'Ente Parco - Ma il fatto che si sia finalmente dato avvio ufficialmente all'intenzione di rimuovere l'interdizione segna un punto di svolta e un cambio di passo in piena sinergia tra Ente Parco e Comune di Sirolo. (ANSA).