Elica: consiglieri Pd Marche, inaccettabile delocalizzazione

"Questa mattina, insieme all'on. Alessia Morani, abbiamo partecipato al presidio dei lavoratori della Elica Spa che si è tenuto allo stabilimento di Mergo". Lo fanno sapere i consiglieri regionali del Pd Manuela Bora, Romano Carancini e Antonio Mastrovincenzo. "Riteniamo - commentano - inaccettabile la scelta della proprietà di delocalizzare buona parte della produzione in Polonia. Questa decisione - spiegano - comporterebbe un ulteriore durissimo colpo alla tenuta sociale del territorio fabrianese, già fortemente colpito da un progressivo depauperamento economico e produttivo".

"Su questa vertenza abbiamo già presentato una interrogazione che chiediamo venga discussa il più presto possibile in Aula - affermano - e ci aspettiamo un intervento urgente da parte della Giunta regionale, che coinvolga in modo sinergico tutti gli assessori competenti, per dare risposte immediate ai lavoratori. Sollecitiamo il ministro Giorgetti - chiedono i consiglieri Pd - a rispondere alle categorie nazionali di Fiom, Fim e Uilm che hanno già chiesto un suo diretto coinvolgimento.

Saremo a fianco, - concludono - come oggi anche nelle prossime settimane, dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, per vigilare affinché siano messi in atto tutti gli interventi possibili a salvaguardare i livelli occupazionali attuali".

(ANSA).