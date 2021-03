Autoarticolato si ribalta su Ss76, intervento Vvf

Un autoarticolato, carico di pezzi di ricambio per macchinari, si è ribaltato lungo la carreggiata all'ingresso della Ss76 nel Comune di Chiaravalle, direzione Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 6.30: per cause in fase di accertamento il conducente, 36 anni, ha perso il controllo del mezzo che è ruotato finendo per ribaltarsi sul fianco sinistro. Non si segnalano danni a persone. Sul posto anche i sanitari del 118, la Polizia Stradale ed il personale Anas: sono in corso le operazione per rimuovere il mezzo dalla carreggiata e per liberare la strada degli eventuali detriti causati dal ribaltamento. Era stato imposto l'obbligo, in direzione Fabriano, di uscire a Chiaravalle con possibile rientro a Monsano. In tarda mattinata il tratto stradale è stato riaperto al traffico.

(ANSA).