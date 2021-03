Covid: 959 ricoverati nelle Marche, due meno di ieri

(ANSA) - ANCONA, 26 MAR - "Sembra arrestarsi la pressione sui ricoveri per covid negli ospedali delle Marche: nelle ultime 24 ore sono scesi a 959 , -2 su ieri. In calo i pazienti in terapia intensiva che sono 152 (-5) e quelli nei reparti non intensivi, che sono 593 (-4), ma continua a salire il numero dei degenti in semi intensiva che sono 214 (+7). +57 su ieri. Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione ci sono stati nella giornata anche 57 dimessi. Aumentano gli ospiti di strutture territoriali (Rsa dedicate), 249, e resta alto il numero delle persone nei pronto soccorso, tecnicamente non comprese tra i ricoverati, che sono 113. I positivi in isolamento domiciliare sono 9.153, il totale dei ricoverati più isolati è 10.112. Sono 19.679 le persone in quarantena per contatti con contagiai, di cui 8.708 con sintomi, 374 operatori sanitari. I guariti salgono a 73.092 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. (ANSA).