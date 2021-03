Covid: contagiate 11 Clarisse Monastero Filottrano, 4 gravi

(ANSA) - FILOTTRANO, 23 MAR - Il virus Covid-19 è entrato nel Monastero delle Clarisse di Santa Chiara di Filottrano dove tutte le monache sono state contagiate. Una situazione emersa dopo i tamponi effettuati lo scorso 13 marzo, e che si è aggravata. Lo fa sapere la Parrocchia "Santa Maria assunta" attraverso la sua pagina Facebook. "La situazione al Monastero resta impegnativa - si legge - Delle undici sorelle presenti, quattro sono state ricoverate negli ospedali in momenti diversi.

Le sette rimanenti hanno problematiche diverse e in diverso grado (febbre, respirazione, intestino)". Nell'antico monastero di S. Chiara attualmente vive una comunità di monache che, dopo il sisma del 2016 ha accolto quelle di Apiro e di Montalto, formando una sola comunità. Le giornate sono scandite dalla preghiera e da un ritmo di vita comunitario molto intenso.

Anche il parroco, don Carlo Carbonetti, e l'ex parroco don Roberto Peccetti, sono stati posti in quarantena precauzionale per essere entrato in contatto con persone positive al virus.

"All'interno del Monastero - informa la parrocchia, che si sta adoperando per mantenere contatti telefonici costanti - le sorelle sono assistite dal medico dell'Usca, unità speciali di continuità assistenziale, e da un infermiere privato la mattina, i pranzi forniti dalla Casa di riposo locale". (ANSA).