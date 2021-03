Calcio: Sambenedettese, pagati da noi trasferte, pranzi, tamponi

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 20 MAR - "Fino a oggi tutte le trasferte, i pranzi e i tamponi sono sempre stati pagati dalla SS Sambenedettese e da nessun altro". E' la replica della Sambenedettese Calcio al comunicato dei propri giocatori e dell'Associazione Italiana Calciatori che ieri hanno denunciato "costanti e ripetute violazioni degli obblighi datoriali" da parte della società di San Benedetto del Tronto che milita nel girone B della serie C di calcio. "Anche la trasferta di oggi di Legnago non sarà pagata da nessuno che non sia la società" si legge nella nota del sodalizio rivierasco in replica all'offerta di intervento di privati e di altre società sportive cittadine per coprire le spese. "In questo momento vi chiediamo di non alimentare tensioni raccontando o scrivendo ulteriori dettagli non veritieri che fanno solo male a chi si prodiga ogni giorno per portare avanti il club" conclude il comunicato nel quale non si fa comunque cenno alla segnalazione dei calciatori relativa ai mancati pagamenti degli stipendi da ottobre 2020 ed al pericolo che i giovani tesserati rossoblù vengano sfrattati domani sera dalle strutture ricettive che li ospitano, se non verranno nel frattempo saldate le pendenze da parte della proprietà. (ANSA).