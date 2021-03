Covid: finora 186 decessi "Murri" Fermo, 42 gennaio scorso

(ANSA) - ANCONA, 18 MAR - Dall'inizio della pandemia, 186 decessi all'ospedale Murri di Fermo, a partire dalle prime vittime del 10 marzo di un anno fa. Marzo 2020 e gennaio 2021 sono stati i mesi che hanno registrato il conto più pesante, rispettivamente con 39 e 42 morti. Sono alcuni dati diffuso dall'Area Vasta 4 di Fermo.

"Ci troviamo oggi a celebrare un anno orribile, che certo non rimpiangeremo", afferma il direttore dell'Area vasta 4 Asur, Licio Livini, in relazione alla ricorrenza del 18 marzo, che da quest'anno ha istituito la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid 19. Data che coincide con uno dei momenti più drammatici della prima ondata di pandemia che travolse l'Italia un anno fa: la colonna di camion militari che a Bergamo portavano via le bare.

"Abbiamo sperato e pensato - continua Livini - che potesse trattarsi di una breve, drammatica parentesi, invece il periodo si è protratto nel tempo e si è rivelato estremamente lungo.

Parlavamo di emergenza ma questa situazione di straordinarietà si è prolungata oltremodo, continuiamo a conviverci ogni giorno, affrontando sforzi organizzativi enormi". In questa giornata "ripensiamo a un anno che ha creato incertezze, disorientamento, difficoltà, che ha stremato la sanità. Un anno, soprattutto, che ha lasciato molte vittime alla quale va un commosso ricordo. E' onorevole ricordare questo nefasto fenomeno con una giornata dedicata a celebrare i morti della pandemia". (ANSA).