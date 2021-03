Covid: positivo fuori casa dopo le 23,denunciato e multato da Cc

E' stato trovato fuori dalla propria abitazione nonostante sapesse di essere positivo al covid-19. Per questo motivo è stato sanzionato e denunciato un cittadino di 33 anni che passeggiava nella zona di Marzocca. E' accaduto dopo le ore 23, in una via della frazione a sud di Senigallia, non lontano dall'abitazione del 3enne che i carabinieri hanno identificato il 33enne, accertando che due giorni prima gli era stato comunicato l'esito positivo di un tampone al Covid-19. Non sarebbe dunque dovuto uscire di casa per almeno dieci giorni, in attesa del successivo test molecolare. L'uomo è stato denunciato in base all'art. 260 del testo unico sulle leggi sanitarie ma anche sanzionato perché aveva comunque violato l'orario imposto con il coprifuoco.

(ANSA).