Terremoto: 'anima giapponese' ricostruzione di Castelsantangelo

(ANSA) - CASTELSANTANGELO SUL NERA, 05 MAR - I piani attuativi per la ricostruzione di Castelsantangelo sul Nera e le sue frazioni (Macerata), distrutti dal sisma 2016, sono stati adottati all'unanimità dal consiglio comunale. Oggi la presentazione, con la partecipazione anche del commissario straordinario Giovanni Legnini, dell'assessore regionale delle Marche Guido Castelli, che tra le altre deleghe ha anche quella al post terremoto, del presidente dell'Ente Parco dei Monti Sibillini, Andrea Spaterna e dell'arcivescovo di Camerino, mons.

Francesco Massara. A fare gli onori di casa il sindaco Mauro Falcucci, mentre agli architetti e ingegneri è spettato il compito di illustrare i contenuti tecnici su cui sono stati redatti i piani attuativi, che portano la firma dell'archistar Stefano Boeri. "Avranno un'anima giapponese gli edifici che saranno ricostruiti a Castelsantangelo sul Nera", è stato detto durante la presentazione, a sottolineare la sicurezza con cui si ricostruiranno i borghi.

"E' una giornata storica, è il primo passo amministrativo concreto verso la ricostruzione di Castelsantangelo", ha detto Falcucci. L'assessore Castelli ha parlato di possibile "modello Castelsantangelo, in cui si sono messe in campo idee che non ripropongono l'identico, ma l'autentico di questo territorio".

L'appello del commissario Legnini è stato per i professionisti che saranno coinvolti nella ricostruzione: "Attivatevi, mettete in campo ogni risorsa per ampliare l'organizzazione dei vostri studi. Non c'è mai stata una dotazione finanziaria così importante come quella che disponiamo", ha detto Legnini. Che, concludendo, ha sottolineato l'importanza "ricostruire velocemente, ma con qualità". Il presidente del Parco, Spaterna ha, invece, ribadito l'obiettivo dell'Ente di "contribuire anche alla rinascita economica di questi territori". (ANSA).