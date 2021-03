Covid: sindaco Pesaro, altissima affluenza screening scuole

Primo giorno di screening nelle scuole medie per studenti, insegnanti e personale Ata a Pesaro. "Adesione e affluenza altissima - commenta il sindaco Matteo Ricci - il mondo dell'istruzione ha risposto con grande entusiasmo. La dimostrazione che una scuola in sicurezza si può fare, se c'è uno screening periodico. La chiusa ci deve essere solo in casi estremi, quando non ci sono alternative".

Lo screening, "come unica strada per avere una scuola sicura.

A Pesaro lo abbiamo già fatto a febbraio e va ripetuto almeno una volta al mese. È un problema che poniamo alla Regione Marche da tempo, ma siamo stati inascoltati. Una tematica che va affrontata anche a livello nazionale - ha sottolineato Ricci, ricordando il discorso di insediamento di Draghi, nel quale il presidente definiva fondamentale la scuola in presenza. Nel frattempo non è stato fatto nulla e la scuola in diversi casi sono state chiuse". Chiusure giustificate in zone rosse, come ad Ancona, secondo il sindaco, "ma non in altre parti, dove i dati sono ancora sotto controllo".

A Pesaro i "numeri sono ancora sotto controllo", ma "siamo preoccupati perché siamo circondati. Lo screening può essere un modo per tenere alta la guardia". Domani, venerdì 5 marzo dalle 8.30 alle 13 tamponi per studenti, insegnanti e personale Ata nelle scuole secondarie di primo grado alla Leopardi, Gaudiano e Manzoni. Sempre domani, nel pomeriggio, dalle 14 alle 20 screening a studenti, docenti e personale delle scuole superiori di Pesaro. "Un'occasione da cogliere. Vogliamo fare di Pesaro uno dei luoghi più sicuri dal punto di vista scolastico. - conclude Ricci - Speriamo che Regione e Paese ci seguano in questo esempio virtuoso: abbiamo dimostrato che si può fare. Il ringraziamento ad Ail Pesaro, protezione Civile e Croce Rossa".

(ANSA).