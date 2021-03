Covid: Marche, impennata ricoveri (+22),+3 Terapia Intensiva

Le Marche nell'ultima giornata, oltre al record di contagi al coronavirus (919), fanno segnare anche un'impennata di ricoveri che salgono a 667 (+22). In crescita i degenti in Terapia Intensiva (87, +3), in Semintensiva (168, +1) e in reparti non intensivi (412, +18). In 24ore, comunica il Servizio Sanità della Regione, 39 persone sono state dimesse. Agli Ospedali Riuniti di Ancona, particolarmente sotto stress in una provincia attualmente in zona rossa (la Regione invece è arancione), sono ricoverate 115 persone tra reparti non intensivi (40 in Malattie infettive, 34 nell'area Cov 4, 2 in Pediatria), Semintensivi (20) e in Terapia intensiva (18 più uno in Pediatria).

Attualmente nelle Marche sono 195 gli ospiti di strutture territoriali (-9) e 80 gli assistiti nei pronto soccorso (-4).

Crescono ancora i positivi in isolamento domiciliare (9.503, +236) e le quarantene per contatto con contagiati (21.083, +419). I guariti salgono a 57.931 (+652). (ANSA).