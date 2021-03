Scuola: Marche, 368 classi in quarantena, 3,53% del totale

(ANSA) - ANCONA, 02 MAR - Dal 16 febbraio scorso a oggi nelle Marche le classi scolastiche in quarantena per casi Covid-19 sono passate da 280 a 368, e cioè dal 2,69 al 3,53% delle 10.428 totali. Emerge dai dati diffusi dall'Ufficio scolastico regionale: nelle Marche la Regione aveva già previsto la didattica a distanza al 100% per le Superiori delle province di Ancona e Macerata che ora si estende a tutta la regione; nel capoluogo la sindaca ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado fino al 14 marzo.

Tra i dati dell'Usr spicca in particolare il peggioramento della situazione nelle scuole delle province di Ancona e Macerata. Nel capoluogo di Regione le percentuali di classi in quarantena hanno raggiunto il 4,5% per le scuole dell'Infanzia (3,25% Marche e 4% a Macerata), il 4% per la Primaria (3,15%; 5%), il 6,6% per le scuole medie (5,36%; 5,9%) e il 4,8% per le scuole superiori (2,99%; 4,5%). Per la percentuale di quarantene tra i vari livelli di scuola, nelle Marche si rileva un 'peso' del 13,6% (14,1% in provincia di Ancona) delle scuole dell'Infanzia, del 29,3% (26,9%) delle Primarie, del 28,8% (26,3%) della scuole medie e del 28,3% (32,7%) delle secondarie di secondo grado. (ANSA).