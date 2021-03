Covid: Marche, 649 ricoveri (-5), 74 Terapia Intensiva (+2)

(ANSA) - ANCONA, 01 MAR - In calo da 654 a 649 (-5), nelle ultime 24ore nelle Marche, i ricoveri connessi al Covid-19. Due in più i pazienti in Terapia intensiva (74), quattro in meno in Semintensiva (160) e tre in meno nei reparti non intensivi (415). Nell'ultima giornata, fa sapere il Servizio Sanità della Regione, 41 persone sono state dimesse. In aumento gli ospiti delle strutture territoriali (202, +3) e degli assistiti nei Pronto soccorso (83, +14). In discesa invece i positivi in isolamento domiciliare (9.336, -240) e le quarantene per contatto con contagiati (20.101, -276; 5.784 con sintomi, 410 operatori sanitari). I guariti salgono a 56.059, +684). (ANSA).