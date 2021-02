Covid: importanti focolai, chiuse altre scuole Jesi

(ANSA) - JESI, 28 FEB - Individuati importanti focolai nelle scuole di Jesi. Dopo la chiusura dell'intera scuola primaria 'Cappannini', disposta la scorsa settimana, il sindaco di Jesi Massimo Bacci ha emesso una ordinanza di chiusura totale per due settimane di due scuole medie, la 'Lorenzini' e la 'Leopardi', e di un istituto tecnico, l'Iis Marconi, dove diversi studenti ed insegnanti sono risultati contagiati. Le scuole erano state sottoposte a screening molecolare. Tenuto conto che l'ordinanza regionale prevedeva la didattica a distanza per le superiori e le seconde e terze classi delle medie, il nuovo provvedimento del Comune amplia la portata, a partire da domani lunedì 1 marzo, anche alle prime classi delle due scuole medie.

L'amministrazione comunale domani si confronterà con il servizio di prevenzione dell'Asur per valutare eventuali ulteriori provvedimenti volti a contenere la diffusione del contagio in particolare tra i giovani. (ANSA).